Rubato konserlerinde depremzedelere yardım

BURSA - Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün tarafından kurulan Grup Rubato, Bursa'da sahne aldı. Rubato grubunun solisti Özer Arkun, Rubato grubu olarak önümüzdeki 6 ay boyunca sahne aldıkları konserlerin gelirinin bir bölümünü depremzede ailelere göndereceklerini dile getirerek bu vesileyle konsere eşlik eden tüm Bursalılara teşekkür etti.

Bursa'da sahne alan ünlü grup Rubato Bursalı sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı. Usta grup albümlerindeki şarkılarının yanı sıra klasikleşmiş coverlarını söyledi. Samimi ve içten tavırlarıyla kalpleri bir kez daha kazanan Rubato, 'Aman Aman', 'Tutuklu', 'Yıkılmışım Ben' gibi sevilen tüm şarkıları Bursalılar için seslendirdi.

Konserlerde depremzedelere yardım

Rubato grubunun solisti Özer Arkun, Rubato grubu olarak önümüzdeki 6 ay boyunca sahne aldıkları konserlerin gelirinin bir bölümünü depremzede ailelere göndereceklerini söyleyereke, 'Zor zamanlardan geçiyoruz, zor günler yaşıyoruz. Öncelikle hepimize geçmiş olsun, bütün ülkeye geçmiş olsun. Bizler sahneye çıkmakta böyle durumlarda biliyorsunuz çok zorlanıyoruz. Ama biz arkadaşlarla böyle bir karar aldık. Çaldığımız konserlerin gelirinin bir bölümünü depremde depremzede arkadaşlarımıza, önümüzdeki 6 ay boyunca göndermeyi, onlar için bir şeyler toplamayı planlıyoruz. Bu sayede sizlerin de burada olması bu anlamda, sizlerde ucundan dokunmuş oluyorsunuz. Sizlerin de burada olmanız bu anlamda çok önemli. Burada olduğunuz için sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, hoş geldiniz şeref verdiniz.' dedi.

Konser sonunda Bursa'da olmaktan büyük keyif aldıklarını söyleyen grubun solisti Özer Arkun, Bursa'da harika bir gece geçirdiğini söyledi.