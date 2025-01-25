Robert Pattinson'dan yıllar sonra gelen Alacakaranlık itirafı: Ona mı takıldınız?

2008-2012 yılları arasında sinema salonlarında fırtınalar estiren 5 filmlik Alacakaranlık serisiyle büyük bir şöhrete kavuşan Robert Pattinson, son dönemde yeni filmi Batman 2 için de çalışmalarını sürdürüyor.

Aradan yıllar geçmesine rağmen Edward karakteriyle anımsanan başarılı oyuncu, üzerinden atamadığı rolü hakkında konuştu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Pattinson, "İnsanların bana 'Adamım, Alacakaranlık vampir türünü mahvetti' deyip durmasına bayılıyorum. Ona mı takıldınız? Neredeyse 20 yıl önce olan bir şey sizi nasıl üzmeyi sürdürebilir? Bu mantıksız ve çılgınca" dedi.

Pattinson, zaman zaman Alacakaranlık kitabı ve filmlerindeki 'utanç verici' kısımları dile getiriyor.