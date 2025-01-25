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Robert Pattinson'dan yıllar sonra gelen Alacakaranlık itirafı: Ona mı takıldınız?

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Bir dönem gençlerin favori film serisi olan Alacakaranlık (Twilight) serisinin başrol oyuncusu Robert Pattinson, yıllar sonra şaşırtan bir Alacakaranlık itirafında bulundu.

2008-2012 yılları arasında sinema salonlarında fırtınalar estiren 5 filmlik Alacakaranlık serisiyle büyük bir şöhrete kavuşan Robert Pattinson, son dönemde yeni filmi Batman 2 için de çalışmalarını sürdürüyor.

Robert Pattinson'dan yıllar sonra gelen Alacakaranlık itirafı: Ona mı takıldınız?

Aradan yıllar geçmesine rağmen Edward karakteriyle anımsanan başarılı oyuncu, üzerinden atamadığı rolü hakkında konuştu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Pattinson, "İnsanların bana 'Adamım, Alacakaranlık vampir türünü mahvetti' deyip durmasına bayılıyorum. Ona mı takıldınız? Neredeyse 20 yıl önce olan bir şey sizi nasıl üzmeyi sürdürebilir? Bu mantıksız ve çılgınca" dedi.

Pattinson, zaman zaman Alacakaranlık kitabı ve filmlerindeki 'utanç verici' kısımları dile getiriyor.

Robert Pattinson'dan yıllar sonra gelen Alacakaranlık itirafı: Ona mı takıldınız?

Robert Pattinson'dan yıllar sonra gelen Alacakaranlık itirafı: Ona mı takıldınız?

Robert Pattinson'dan yıllar sonra gelen Alacakaranlık itirafı: Ona mı takıldınız?
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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