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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor

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Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik kararı alan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz çifti, eylül ayının ortasında nikah masasına oturacak. Yargı dizisinden sonra gelen teklifleri reddeden Pınar Deniz, bu süreçte evlendikten sonra oturacakları evin dekorasyonuyla ilgilendi.

Final yapan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, uzun süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz sene ağustos ayında evlilik kararı alan çifti eylül ayında nikah masasına oturacak.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu yaz evlenecekleri konuşulan çift tarihi erteleyerek oturacakları evle ilgilendiler. Yargı dizisinden sonra gelen teklifleri kabul etmeyerek evinin dekorasyonunu tamamlayan Deniz ile Yıldırım, eylül ayının ortasında evlenecek. Her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren oyuncudan hamilelik haberinin de yakın zamanda geleceği konuşuluyor. Deniz nasıl bir gelinlik tercih edeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (1)

Sinan Bulduk:

3 aya boşanırlar

7
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