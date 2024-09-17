Üye Girişi
Haberler

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bugün evleniyor! İlk kare geldi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1,5 aylık hamile Pınar Deniz, bugün uzun süredir birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile bugün Milano'da evleniyor. Güzel oyuncunun hazırlık aşamasından ilk kare de geldi.

Son olarak Yargı dizisinde rol alan Pınar Deniz, uzun süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge eyaletinde evlilik teklifi alan Pınar Deniz, bugün Kaan Yıldırım ile evleniyor.

GELİN İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Dizisi final yaptıktan sonra gelen projeleri reddeden Pınar Deniz'in 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çift, nikah yeri için de Milano'yu seçti. Geçtiğimiz günlerde nikah öncesi Milano'ya giderek zaman geçiren ikili, hazırlıklara başladı. Kardeşini bu süreçte yalnız bırakmayan Huri Deniz, saç ve makyajı yapılmaya başlanan güzel oyuncunun fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu.

Geçtiğimiz günlerde reklam yüzü olduğu markanın davetinde kamera karşısına geçen Pınar Deniz, hamileliğiyle sorulara sessiz kalarak "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" demişti.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! İlk kare geldi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! İlk kare geldi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! İlk kare geldi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! İlk kare geldi

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Kaan Yıldırım Pınar Deniz Magazin Milano

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

"Rakı" vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı

 Soruşturmada yeni gelişme! Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı, yengenin sorgusu sürüyor

Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı yengenin sorgusu sürüyor
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir?
title