Perihan Savaş Yıllar Sonra Kirazlı'da Kiraz Hasadına Katıldı

Perihan Savaş Yıllar Sonra Kirazlı'da Kiraz Hasadına Katıldı
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Türk sinemasının efsane ismi Perihan Savaş, Kurban Bayramı tatilini geçirdiği Tekirdağ'ın Kirazlı Mahallesi'nde geleneksel kıyafet giyerek kiraz hasadına katıldı ve hatıra pozları verdi.

Türk sinemasının efsane ismi Perihan Savaş, yıllar sonra yeniden geldiği Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde geleneksel kıyafet giyip kiraz hasadına katıldı, dalından kiraz yedi.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Şarköy'ün Kirazlı Mahallesi'ne gelen Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Perihan Savaş, burada misafir edildi. İstanbul haline gönderilen sofralık kirazların önemli bir bölümünü karşılayan bölgede hasat, usta sanatçının bahçede dalından kiraz yemesiyle resmen başlamış oldu.

Kirazlı'da köylü kadınların geleneksel kıyafetlerini giyen Perihan Savaş, bahçede üreticilerle birlikte kiraz topladı, meyveleri tek tek inceledi. Samimi tavırlarıyla ilgi gören sanatçı, köy kahvesinde vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyen Savaş, bol bol hatıra pozları verdi.

Yıllar sonra aynı köyde yeniden bulunmanın kendisini duygulandırdığını belirten Perihan Savaş, "Ne güzel bir tesadüf. Bu topraklara 1980'li yıllarda film çekimi için gelmiştim. Bugünse yıllar sonra yeniden Kirazlı'dayım. Aynı sıcaklık, aynı bereket Kirazlar da şahane. Herkese hayırlı, bereketli bir hasat diliyorum" dedi.

Şarköy'deki bu nostaljik ziyaret, hem sinemaseverlere geçmişi hatırlattı hem de Kirazlı'nın bereketli topraklarına dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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