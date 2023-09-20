Özer Arkun'un nikah töreninde ünlü isimler şahitlik yaptı

Özer Arkun'un nikah şahitliğini Rubato Grubu'nun üyelerinden Eralp Görgün ve Göksun Çavdar yaparken gelin Zeynep Arda'nın ise nikah şahitliğini Çetin Tanışman ve Volkan Altuğ yaptı. Çiftin nikah törenine Ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra ünlü besteci ve sanatçı Tan Taşçı'da katıldı. Mutlu çift balayı tercihi ise Kıbrıs olacak.