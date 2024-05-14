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Oyuncu Batuhan Karacakaya, eski sevgilisine şantaj yapma iddiasında beraat etti

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Oyuncu Batuhan Karacakaya, eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'a şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Karacakaya'nın Aslanpay'a zorla video çektirdiğine dair yeterli delil olmadığı belirtildi.

Oyuncu Batuhan Karacakaya, eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'a şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İddialara göre Karacakaya, Aslanpay'a "bana video çekeceksin" diye ısrar etmiş ve yazdığı notu zorla okutturarak video çekmişti. Aslanpay'ın şikayeti üzerine Karacakaya hakkında şantaj suçundan dava açılmıştı.

Davanın sonucunda mahkeme, Karacakaya'nın beraatına karar verdi. Mahkeme kararında, Karacakaya'nın Aslanpay'a zorla video çektirdiğine dair yeterli delil olmadığı belirtildi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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