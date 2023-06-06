Ödül vermek için Mabel Matiz'i çağıran Cem Yılmaz, Nihat Doğan esprisiyle kahkahaya boğdu

Mabel Matiz'in Mert Demir'le düet yaptığı "Antidepresan" şarkısı müzik piyasasına bomba gibi düşmüş ve aralarında ünlü isimlerin olduğu binlerce kişi tarafından seslendirilmişti. Matiz'in şarkısını seslendiren Nihat Doğan ise yorumuyla günlerce konuşulmuştu. Dün akşam düzenlenen törende ödül vermek için sahneye çıkan Cem Yılmaz ise esprisiyle herkesi güldürdü.

"NİHAT DOĞAN VE MABEL MATİZ"

Cem Yılmaz, Power Müzik Ödülleri'nde "Yılın Şarkısı"nı anons ederken ödül almaya hak kazanan şarkı 'Antidepresan'ı anons ederken yine kendini tutamadı. Ünlü komedyen sahnede ödülü "Nihat Doğan & Mabel Matiz" olarak sununca herkes kahkahaya boğuldu. Mabel Matiz de o anlarda kahkaha atarak ödülünü almak için sahneye çıktı.

Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu 2. Sayfa programında Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısını okumuş ancak yorumu alay konusu olmuştu. Matiz'den şarkıyı isteyen Doğan, olumsuz cevap almıştı.