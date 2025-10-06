Haberler

Nükhet Duru'dan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı

Nükhet Duru'dan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı
Bir süre önce MS hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan Türk müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, bu kez farklı bir sağlık sorunuyla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, akrep sokması sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sanat dünyasının usta ismi Nükhet Duru, sağlık durumuyla yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ettiğini ve bu süreçte yaklaşık altı ay yürüyemediğini açıklayan Duru, zorlu dönemi geride bırakmış ve sağlığına kavuştuğunu söylemişti.

AKREP SOKMASI SONUCU HASTANELİK OLDU

Ancak başarılı sanatçı bu kez akrep sokması nedeniyle hastanelik oldu. Duru, olay sonrası acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, doktorların gözetiminde tedavisi süren sanatçının sağlık durumuna ilişkin detaylı açıklama henüz yapılmadı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
