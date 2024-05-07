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Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı

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Şarkıcı Nihat Doğan ile 2 yıl önce dünyaevine giren Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) boşanma kararı aldı. İddialar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Arzu Doğan, "Merhaba arkadaşlar, haber hakkında mesajlar geliyor, evet doğru biz Nihat Doğan ile boşanıyoruz" dedi.

2 yıl önce görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Nihat Doğan ve Arzu Doğan çiftinin boşanma kararı aldı. Ayrı evlerde yaşadıkları öğrenilen çiftten evliliğinin kıskançlık yüzünden bittiği iddia edildi.

Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı

ARZU DOĞAN: BOŞANIYORUZ

Resmi Instagram hesabından açıklama yapan Arzu Doğan, "Merhaba arkadaşlar, takipçilerimden bugün çıktı haber hakkında mesajlar geliyor, evet doğru biz Nihat Doğan ile boşanıyoruz ve nedeni hakkında açıklama tercih etmiyorum, aramızdaki hikaye sonlandı herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Sosyal Medya Nihat Doğan Ünlüler 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (8)

Murat Celik:

Ne yapalım oturup ağlayalım mı

66
0
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Mustafa Gözüaçık:

çok gerekli bir haber

43
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GÖKHAN UZUNALİ :

KAHROLDUM.... Kurban olduğum ALLAH'ım sen bana sabırlar ihsan eyle. Daha da yaşayamam ben bu acıyla...

12
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Ceylan Karacay:

Allah sabirlar versin kardeşim! Lütfen kendine üzme daha fazla:(

yanıt2
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Berkay Yılmaz:

Zaten bende bir emekli zammı ne olacak birde bu evliliği ne olacak diye düşünmekten kafayı yedim çok bile kalmışlardı hayret

9
0
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Slappingnoob:

Belli degilmiydi zaten ??????

7
0
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Üye:

çocuk oyuncağı ettiniz bu güzel kurumları

4
0
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Hamdi Baba :

Demek arzu Türkiye’nin en büyük aşiret mensubundan ayrılıyor. Aşireti toplayın. ;)

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