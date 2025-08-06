Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik' ile video çekti, tepkiler gecikmedi

Türk müziğinin usta isimlerinden Nazan Öncel, son günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Öncel'in, TikTok'ta "yakışıklı güvenlik" lakabıyla tanınan fenomen Muhammet Sürmeli ile çektiği video, sosyal medyada hem şaşkınlık hem de eleştiri yarattı.

"YILLARIN SANATÇISINA BU YAKIŞMADI" YORUMLARI GELDİ

Nazan Öncel'in bu paylaşımı, özellikle uzun yıllardır onu müziğiyle takip eden hayranları tarafından olumsuz karşılandı. Bir dönemin en güçlü şarkılarını yazan sanatçının, gençlere hitap eden sosyal medya içeriklerine yönelmesi, "viral olmak için mi?" sorularını gündeme getirdi.

Paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, "Yılların sanatçısına bu yakışmadı", "Müzik yerine artık içerik mi üretiyor?", 'Yakışıklı güvenlikten medet umar olmuş" gibi yorumlarla tepkisini dile getirdi.

AYNI FENOMEN DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Videoda yer alan Muhammet Sürmeli, daha önce de Ege Üniversitesi'ne davet edilmesi ve üniversite rektörü tarafından makamda ağırlanmasıyla tartışma yaratmıştı. O görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, birçok kullanıcı bu daveti gereksiz bulmuştu.

Bu son video ise hem Nazan Öncel'in sanatsal kimliğiyle örtüşmediği düşünülerek eleştirilirken, hem de daha önce tepki çeken bir isimle birlikte paylaşım yapması nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu.