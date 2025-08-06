Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik" ile video çekti, tepkiler gecikmedi

Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik' ile video çekti, tepkiler gecikmedi
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Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik
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Kariyeri boyunca sanatçı kimliği ve duruşuyla öne çıkan Nazan Öncel, ilk kez bu kadar alışılmadık bir içerikle gündeme geldi. "Yakışıklı güvenlik" lakaplı sosyal medya fenomeniyle çektiği video, hem şaşkınlık yarattı hem de eleştirilerin odağı oldu. Pek çok seveni, "Bu tarz ona yakışmadı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Türk müziğinin usta isimlerinden Nazan Öncel, son günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Öncel'in, TikTok'ta "yakışıklı güvenlik" lakabıyla tanınan fenomen Muhammet Sürmeli ile çektiği video, sosyal medyada hem şaşkınlık hem de eleştiri yarattı.

"YILLARIN SANATÇISINA BU YAKIŞMADI" YORUMLARI GELDİ

Nazan Öncel'in bu paylaşımı, özellikle uzun yıllardır onu müziğiyle takip eden hayranları tarafından olumsuz karşılandı. Bir dönemin en güçlü şarkılarını yazan sanatçının, gençlere hitap eden sosyal medya içeriklerine yönelmesi, "viral olmak için mi?" sorularını gündeme getirdi.

Paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, "Yılların sanatçısına bu yakışmadı", "Müzik yerine artık içerik mi üretiyor?", 'Yakışıklı güvenlikten medet umar olmuş" gibi yorumlarla tepkisini dile getirdi.

AYNI FENOMEN DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Videoda yer alan Muhammet Sürmeli, daha önce de Ege Üniversitesi'ne davet edilmesi ve üniversite rektörü tarafından makamda ağırlanmasıyla tartışma yaratmıştı. O görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, birçok kullanıcı bu daveti gereksiz bulmuştu.

Bu son video ise hem Nazan Öncel'in sanatsal kimliğiyle örtüşmediği düşünülerek eleştirilirken, hem de daha önce tepki çeken bir isimle birlikte paylaşım yapması nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıcvbvz6pbcg:

o yakışıklıdaki hava bizim bisikletin lastiğindede var kendini öyle kınımını yapmış

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Her şeyini kumarda kaybeden Serdar ORTAÇ bu kadar düşmedi aslanlar gibi ayakta bestelerini verdiğin herkesi kral ettin böyle soytarılarla ne işin var.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSabri:

Her işiniz gösteriş başka işiniz ugrasiniz yok tabi o güvenlikte poz vermekle iş yaptığını zannediyor zennediyor kasilip bu kolluk kuvvetleri gösteriş yapmaz işine bakar poz vermekle olmaz çok ciddi bi icraatta görürüz bakim foto vermeye benzermi

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

çok buyuk hayranın olarak sana yakıştıramadım Nazan öncel

Yorum Beğen7
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Haber Yorumlarımetin burak:

Kafayimi yemiş bu nasıl hareketler bu nedir arkadas

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
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