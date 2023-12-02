Nazan Öncel, konserinde Filistin'e destek verdi

Üç dakikaya sığdırdığı hikayelerin temsilcisi olarak şarkılarıyla nice nesiller yetiştiren ve müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Nazan Öncel Cuma günü çıkardığı "KARA PLAK / Geceye Bir Şarkı" albümüyle, sevenlerinin yüreğine serin sular serpmişti.

Öncel, Antalya'daki konseriyle albümün ilk klip şarkısı olan "Esme" ve "İmdat" şarkısıyla esti geçti.

Türk Pop Müziğinin divası gecenin sonunda konseri biss ile kapatırken "Filistin kanayan yaramızdır" diyerek halkın acılarına bütün kalbiyle ortak olduğunu belirttirken sahneye sıfır makyajla çıktı ve konuyla ilgili duyarlı bir davranış sergiledi.