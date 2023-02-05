Nazan Öncel'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: 7 yıldır hiçbir şey almıyorum

Usta sanatçı Nazan Öncel, Twitter paylaşımıyla gündem oldu. 7 yıldır kendisine hiçbir şey almadığını söyleyen Öncel, "Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda köpeği Kafka'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nazan Öncel, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımla gündeme geldi. Minimalizm yaşam tarzını benimseyen ünlü sanatçı 7 yıldır alışveriş yapmadığını dile getirdi.

"ÖLÜM VAR UNUTMA DİYORUM"

Öncel, 4 milyondan fazla görüntüleme alan paylaşımında "7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1'e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. "Ölüm var unutma diyorum" kendime. Ben de geç uyananlardanım." ifadelerini kullandı.