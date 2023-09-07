Nazan Öncel... HASTANEYE KALDIRILDI!

Yorumcu, besteci ve söz yazarı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yaşadıklarından sonra sigarayı bıraktığını söyleyen Öncel'e, takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

Gitme Kal Bu Şehirde', 'Gidelim Buralardan', 'Erkekler de Yanar', 'Ukala Dümbeleği', 'Geceler Kara Tren' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Nazan Öncel, hayranlarını korkuttu.

67 yaşındaki Öncel, 287 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

"APAR TOPAR HASTANEYE KOŞTUK"

Mesajına, "Sigara, insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir" diyerek başlayan ünlü isim; şöyle devam etti:

Sıcaklar falan derken tansiyon 22'yi gördü. Ani bir bayılma... Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık.

"HER ŞERDE BİR HAYIR"

Öncel'e, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden 'geçmiş olsun' dilekleri yağdı.

- Her şerde bir hayır... Yeni hayata merhaba. Çiçekler açsın içinizde.

Sağlığınız için iyi bir adım, sizi seviyoruz...

Çok çok geçmiş olsun canım Sokak Kızı'm.