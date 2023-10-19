Nazan Öncel… FİLİSTİN İÇİN SAYGI DURUŞU!

Müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran sanatçı Nazan Öncel, sekiz sene sonra Ankara 6:45'de verdiği konserle dinleyenlere muhteşem performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserde, son teklisi "Saykodelik"i seslendiren sanatçı, her türlü şiddete karşı olduğunu belirtti. Filistin'de yaşanan acılar için "İmdat" çağrısında bulunan Öncel, saygı duruşuna geçti. ve salonu hıncahınç dolduran işleyicileri de kendisine büyük bir sessizlik içinde eşlik ettiler…

Nazan Öncel, Filistin için yaptığı saygı duruşu ile tüm dinleyicilerin kalbine dokundu.

Dinleyicileri tarafından dakikalarca alkışlanan Öncel, duygu dolu bir konuşma yaptı. "Filistin'de yaşananlar kabul edilemez. Masum insanlar ölüyor. Bu zulmün son bulması için herkes elini taşın altına koymalı" dedi.

Konser, biletleri tükendiği için salona tıklım tıklım dolduran dinleyicilerin de ayakta alkışlarıyla sona erdi.