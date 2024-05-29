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Nazan Öncel'e Bostanlı Mahallesi'nde plaket verildi

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İzmir'de düzenlenen konserler kapsamında sahne alan sanatçı Nazan Öncel'e Karşıyaka Belediyesi tarafından Bostanlı Mahallesi'ne adı verilen caddenin plaketi verildi. Sanatçı, aldığı ödülü büyük bir mutlulukla karşıladığını belirterek teşekkürlerini iletti.

Dün gece İzmir'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu' nda KerkiSolfej'in düzenlediği konserler kapsamında Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda konser veren sanatçı Nazan Öncel'e sahnede Karşıyaka Belediyesi tarafından Bostanlı Mahallesi'ne Nazan Öncel adı verilen caddenin plaketi verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Cemil Tugay'a sonsuz teşekkür eden sanatçı bu benim şimdiye kadar aldığım en kıymetli ödüldür, bu sorumluluğumun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz, bu onurun bir paçası olan herkese ve beni buralara taşıyan sevenlerime minnettarım, ne mutlu bize" dedi.

Uzun uzun ayakta alkışlanan sanatçı dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. "İzmir'in dağlarına, denizlerine, kuşlarına, karıcalarına, kedisine köpeğine, çocuklarına, genç yaşlı bütün insanına benden selam olsun" dediği konserini biss ile tamamladı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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