Nazan Öncel Bahçede Saksı Kazası Geçirdi

Şarkıcı Nazan Öncel, İstanbul Kemerburgaz'daki evinin bahçesinde hava alırken başına saksı düşmesi sonucu yere düştü. Sosyal medya hesabından durumu paylaşan Öncel, kazanın görünmez bir kaza olduğunu belirtti.

Nazan Öncel önceki gün hava almak için İstanbul Kemerburgaz'daki evinin bahçesine çıkar çıkmaz orta kat balkonundaki saksı başını sıyırıp omuzuna çarparak yere düştü.

"BAŞINA DÜŞEN SAKSI YÜZÜNDEN NİYAZİ OLDU' DİYE YAZILACAKTI"

Sosyal medya hesabından saksının fotoğrafını paylaşan şarkıcı "Biraz hava alayım' diyerek bahçeye çıktım. Çıkar çıkmaz benim orta katın balkonundaki koca saksı başımı sıyırıp omuzuma çarparak yere düştü.

Görünmez kaza işte. O adımı atmasaydım belki de 'Nazan Öncel başına düşen saksı yüzünden Niyazi oldu' diye yazılacaktı.

Hayat bir pamuk ipliğine bağlı. İyi ki de varsın diyenleriniz çok olsun, güzel bakın kendinize." ifadelerini kullandı.