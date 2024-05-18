Nazan Öncel Adana Konserinde Ayakta Alkışlandı

Nazan Öncel Adana Konserinde yine ayakta alkışlandı.

Börekler açarım sana şarkısından önce "Bir akşam benimkini çağırdım kalktı geldi, ama sonra gideyim ben demeye başlayınca bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez aslında hiç gidilmez diyerek zorla oturttum, bak daha börek var sırada dedim, gönülsüz de olsa oturdu, açtığım börekleri afiyetle yedikten sonra sızıp kaldı; bizim fanfilifon da gürültüye gitti." Diyerek espri yapınca salonu gülmekten kırıp geçirdi.

Ama sonrasında 6 Şubat depreminden bir gün önce yazıp Cem Adrian ile birlikte seslendirdiği Saykodelik'de ise açık havayı dolduran binlerce dinleyici tarafından ayakta alkışlandı.

Neşe ile hüznün bir arada yaşandığı her konser gibi mutlu sonla bitti.