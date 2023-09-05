Naim Süleymanoğlu'nun Kızı Japon Sekai Mori Kimdir?Kaç Yaşındadır? Şimdi Ne Yapıyor?

Naim Süleymanoğlu'nun ölümünden sonra ortaya çıkan ve yapılan DNA testi sonucunda öz kızı olduğu anlaşılan Sekai Mori şimdi ne yapıyor? Kaç yaşındadır?

Japon Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu öne sürerek dava açmıştı ve DNA incelemesine göre, Sekai Mori'nin babasının Naim Süleymanoğlu olduğu belirlendi. Naim Süleymanoğlu'nun vefatı sonrası Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Peki Sekai Mori kimdir? Naim Süleymanoğlu'nun kızı Sekai Mori kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

NE OLMUŞTU?

Naim Süleymanoğlu geçen yıl 18 Kasım'da aramızdan ayrıldı. Dünyaca ünlü haltercinin vefatının ardından kimsenin beklemediği bir babalık davası açıldı. Japon Sekai Mori,Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu öne sürerek dava açtı. Mori'nin davayı açmasına, Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve E. Süleymanoğlu tepki göstermişti. Mahkeme, Mori'nin iddiasına ilişkin DNA incelemesi yapılmasına karar verdi ve Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açıldı.

SEKAİ MORİ ARTIK YASAL MİRASÇI

Haber7'nin haberine göre; Konuya yakın adli bir kaynak, raporda çıkan sonuca göre 27 yaşındaki Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun kızı. ATK raporunun, dava dosyasına girmesi ile birlikte Mori de yasal mirasçı vasfını almış olacak. İkinci aşamada ise, mirasın paylaşımına geçilecek.

ÜÇ AYRI KADINDAN 4 ÇOCUĞU VAR

Sekai Mori dışında, Süleymanoğlu'ndan geriye ikisi İstanbul'da biri Ankara'da yaşayan üç çocuğu daha bulunuyor. Adının açıklanmasını istemeyen kaynak "ATK raporunun bu sonucuna göre, Süleymanoğlu, üç ayrı kadından 4 çocuk sahibi. Süleymanoğlu'nun hiçbir kadın ile resmi nikâhı bulunmuyor" şeklinde konuştu.

2 MİLYONLUK BİR MİRAS KALDI

Süleymanoğlu'ndan geriye ise 2 milyon lirayı bulan 4-5 gayrimenkul bulunuyor. Süleymanoğlu'nun vefatından 4 ay önce kardeşi M. Süleymanoğlu'na 2 milyon liralık para transferi yaptığı da öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanoğlu Antalya'da bulunan 6 dönümlük arazisini satarak nakde çevirdi. Adının açıklanmasını istemeyen kaynak "Vefatından kısa süre önce böyle bir para transferi yaptığını belirledik. Çocuklarına kalmaması için böyle bir işlem yaptığını düşünüyoruz. Bu para ile ilgili de alacak davası açacağız" dedi.