Nagihan Karadere... İLK DESTEK DEMET AKALIN'DAN!

2016, 2018 ve 2022 yıllarında Survivor'da mücadele eden ve başarısıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere ile Acun Ilıcalı arasında gerilim yaşandı.

Nagihan'ın sözleri sonrası Acun Ilıcalı tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı'nın Survivor Panorama'daki "Nagihan hangi özelliğiyle yarışmada birinci olacaktı?" sözlerinden Demet Akalın'dan da eski yarışmacıya destek geldi.

Demet Akalın Survivor yarışmacısı için "Alayını toz duman eder! Vay be hak etti mi bu kız bu sözleri. Asla..." dedi.