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Nagihan Karadere... İLK DESTEK DEMET AKALIN'DAN!

Magazin Haberleri

Nagihan Karadere... İLK DESTEK DEMET AKALIN'DAN!

Acun Ilıcalı'nın Survivor Panorama'daki "Nagihan hangi özelliğiyle yarışmada birinci olacaktı?" sözlerinden sonra Nagihan Karadere'ye arkadaşı Demet Akalın'dan destek geldi.

2016, 2018 ve 2022 yıllarında Survivor'da mücadele eden ve başarısıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere ile Acun Ilıcalı arasında gerilim yaşandı.

Nagihan'ın sözleri sonrası Acun Ilıcalı tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı'nın Survivor Panorama'daki "Nagihan hangi özelliğiyle yarışmada birinci olacaktı?" sözlerinden Demet Akalın'dan da eski yarışmacıya destek geldi.

Ekran Alıntısı

Demet Akalın Survivor yarışmacısı için "Alayını toz duman eder! Vay be hak etti mi bu kız bu sözleri. Asla..." dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Nagihan Karadere Acun Ilıcalı Demet Akalın Magazin Haberler

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