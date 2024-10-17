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Mustafa Konak, 'Fer' Dizisine Katıldı

Mustafa Konak, 'Fer' Dizisine Katıldı
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Çocuk oyuncu Mustafa Konak, 'Taş Kağıt Makas' dizisinin ardından BKM imzalı 'Fer' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide Melisa Sözen'in oğlunu canlandıracak.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren çocuk oyuncu Mustafa Konak, "Fer" dizisi kadrosuna dahil oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinin başarılı çocuk oyuncusu Mustafa Konak, yeni bir proje ile ekranlara olacak. Başarılı oyuncu, Taş Kağıt Makas dizisinin final yapmasının ardından BKM imzalı ve dijital bir platformda yayınlanacak olan "Fer" dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Taş Kağıt Makas dizisinde oğlu rolünde oynadığı Ozan Güven ile müthiş bir uyum yakalayan başarılı çocuk oyuncu, Türkan Derya'nın yönetmenliğini üstlendiği "Fer" dizisinin başrol oyuncusu Melisa Sözen'in oğlunu canlandıracak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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