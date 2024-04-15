Musa Uzunlar, Türkan Şoray ile Kaz Dağları'nda buluştu

Usta oyuncu Musa Uzunlar, bayram tatili için Kaz Dağları'na gitti.

Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray ile Kaz Dağları'nda karşılaşan Musa Uzunlar, bu fırsatı değerlendirip o anları ölümsüzleştirmek için Şoray ile fotoğraf çekti.

Uzunlar, sinemanın efsane ismi ile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"KARŞILAŞMAK BENİM İÇİN BAYRAMDI"

Usta oyuncu, paylaşımına "Türkan Şoray hanımefendiyle karşılaşmak ve aynı karede olmak benim için bayramdı. Sizlerin de bayram sevinciniz hiç eksilmesin" notunu düştü.