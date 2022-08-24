Müjdeli Haber Geldi

Sevgilisi Ayça Ayşin Turan'la başrolünde yer aldığı Ada Masalı dizisi final yaptığı günden beri gelen teklifleri değerlendiren Alp Navruz'un yeni projesi belli oldu. İşte detaylar...

Alp Navruz, Ada Masalı final yaptıktan sonra aralarında dijital işlerin de olduğu 30'u aşkın senaryo okudu. Yakışıklı oyuncu sonunda bir işe "evet" dedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alp Navruz'un prensip anlaşması yaptığı dizi Gold Film'in "Cennet'in Çocukları" projesi...

TRT1'in çok önem verdiği dizinin belli olan oyuncuları arasında Ayça Bingöl var. Bingöl dizide Cennet rolüne hayat verecek. Atike Hınçlıer'in "Yürek Çıkmazı" kitabından yola çıkılarak yazılan dizinin senaristleri Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar…

Navruz, tırnaklarıyla yaşama tutunmaya çalışan güçlü bir kadın ve çocuklarının gerçek hikayesini anlatan dizinin hikayesini çok sevdi. Şimdi taraflar sözleşme şartlarını görüşecek.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında; Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişletti.