Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı hakkında sert sözler! Siniri gözlerinden okundu

Ünlü sunucu Müge Anlı, kendi programında özel hayatına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Anlı, bir çift arasındaki TikTok'la ilgili aldatma olayının ardından, "Kimse benim evime gelip kocamla böyle TikTok'lar çekmesin. Hiç tavsiye etmem" dedi. Anlı'nın sinirlendiği vücut dilinden de belli oldu.

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert, bu sene de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Program, olayları çözmeyi sürdürürken, ünlü sunucu Müge Anlı'nın zaman zaman yaptığı çıkışlar da gündem oluyor.

BİR ÇİFTİN ALDATMA OLAYI ELE ALINDI

Müge Anlı son olarak programına katılan Doğukan ve Melisa isimli çiftin yaşadıklarını ele aldı.Eşinin kendisini aldattığını iddia eden Melisa isimli kadın TikTok'taki görüntülerden sonra evliliğini bitirdi.

"KİMSEYE TAVSİYE ETMEM"

Kendini savunan adama "Kimse benim evime gelip kocamla böyle TikTok'lar çekmesin. Hiç tavsiye etmem" diyen Müge Anlı'nın sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Müge Anlı TikTok videosunu gördükten sonra "Ben hiç kabul etmem" deyip Doğukan isimli adama çıkıştı.