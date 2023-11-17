Metin Uca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi
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Ünlü televizyon programcısı Metin Uca'nın trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca'nın 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin