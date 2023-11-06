Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, babasını çizdi

Yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, kendi çizdiği Metin Akpınar resmini paylaşarak 'Babamı baştan çizmeliyim demek ki' notunu düşünce herkes baba kızın arası düzeldi yorumlarını yaptılar. Nebioğlu geçtiğimiz günde babası Metin Akpınar'ın doğum gününü kutlamıştı.

Yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu kendi çizdiği Metin Akpınar resmini paylaşarak " Babamı baştan çizmeliyim demek ki" notunu düşünce herkes baba kızın arası düzeldi yorumlarını yaptılar.

Nebioğlu geçtimiz günde babası Metin Akpınar'ın doğum gününü kutlayarak zeytin dalı uzatmıştı.

BABA KIZIN ARASI DÜZELDİ

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu ve babası arasındaki soğuk rüzgarlar yerini duygu yüklü mesajlara bıraktı.

Duygu Nebioğlu kendi çizdiği Metin Akpınar karikatürünü paylaşarak " Babamı baştan çizmeliyim demek ki" notunu düşünce herkes baba kızın arası düzeldi yorumlarını yaptılar. Nebioğlu geçtiğimiz günde babası Metin Akpınar'ın doğum gününü kutlamıştı.