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Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan 'Kral Kaybederse', dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizide 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Fadi'yi canlandıran Merve Dizdar, sosyal medyada tepki çekti.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse dizisinin ilk bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Dizide Fadi isimli genç bir üniversite öğrencisini oynayan Merve Dizdar sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

Başrolünde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Kral Kaybederse dizisi, kitabı okuyanlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen dizi beklenen yorumları alamadı. Çoğunluğun karakterlerle oyuncuları bağdaştıramadığı dizide en dikkat çeken detay ise Merve Dizdar'ın 21 yaşındaki üniversite öğrencisini oynaması oldu.

Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

MERVE DİZDAR SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Kral Kaybederse için daha genç bir oyuncu bulunabileceği gibi yorumlar yapılırken, başarılı bir oyuncunun kendisine göre olmayan bir rolü tercih etmesi de eleştirildi.

"KÖTÜ BİR SEÇİM"

39 yaşındaki Merve Dizdar'a "Merve Dizdar'ın doğal kalma çabasına saygı duyarım, tüm güzellik algılarına rağmen doğallığı seçmiş, güzel bir tercih derim ama bu tercihteysen üniversitede okuyan genç kızı oynamayı da tercih etme işte….", "Çok kötü bir cast", "38 yaşındaki Merve Dizdar'ın yeni karakteri, bıcır bıcır genç bir üniversite öğrencisi" gibi yorumlar yaptı.

İşte ünlü oyuncuya gelen yorumlar...

Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

izlemedim haberim yok diziden ama Merve hanım iyi bir oyuncudur ama iyi oyuncu diye her rol yakışacak değil

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

rahat bırakın şovalyeyi

Yorum Beğen3
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