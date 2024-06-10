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"Merhaba Ezel Bey" diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de, Viyana'da eğitim gören ve katıldığı yarışmalarda birinci olan Menekşe Teyze, ilgi çekti. Hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını, solucan gübresi üreticisi olduğunu ve devletin desteğiyle eğitim aldığını belirtti. Ayrıca 'Çiftçi Kadınlar Yarışıyor' yarışmasında 3 kez birinci oldu. İmirzalıoğlu'na 'Ezel' diyerek seslenmesi de gülümsetti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Menekşe Teyze, hayat hikayesiyle herkesi derinden etkiledi. Viyana'da eğitim gören ve katıldığı yarışmalarda birinci olan Menekşe Teyze'nin İmirzalıoğlu'na "Ezel" diyerek seslenmesi de dikkat çekti.

"VİYANA'DA SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİCİLİĞİ EĞİTİMİ ALDIM"

Stüdyoya dua okuyarak gelen Menekşe Teyze, hayat hikayesini şöyle anlattı: "Bağlık ve bahçelik bir yerde yaşıyorum. Tarım ve hayvancılıkla geçim sağlanıyor. Ben ev hanımıyım. Tarlada eşime ve kardeşime yardımcı oluyorum. Hayvanlarımız vardı ama yaşlanınca sattık. Solucan gübresi üreticisiyim ben aynı zamanda. Devletimizin vermiş olduğu destek kapsamında eğitime katıldım. 500 kişilik sınav yapıldı 10 kişi birinci seçildi bizi Viyana'ya eğitime getirdiler. Eğitimde gelince de bana solucan gübresi verdiler. Herkes bunu yapabilir. Ben lise mezunuyum. Çiftçi Kadınlar Yarışıyor yarışmasında da 3 kez birinci oldum."

'Merhaba Ezel Bey' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu

30 BİN TL KAZANDI

Menekşe Teyze, İmirzalıoğlu'nun 2009-2011 yılları arasında yer aldığı Ezel dizisindeki rolünü hatırlatarak "Merhaba Ezel Bey" demesi de gülümsetti. Peş peşe sorulara doğru cevaplar veren Menekşe Teyze 6. sorudaki sorulan "İlahi Komedya' adlı klasik eserin yazarı kimdir?" sorusunda zorlandı. Joker hakkı kalmayan Menekşe Teyze yarışmadan çekilerek 30 bin TL'nin sahibi oldu.

'Merhaba Ezel Bey' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Magazin

Kenan İmirzalıoğlu Viyana Ezel Atv Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Murat Celik:

Hay maşallah

11
0
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