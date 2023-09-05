Melis Sezen Venedik Film Festivali'nde Cesur Kıyafetiyle Dikkat Çekti

Melis Sezen katıldığı Venedik Film Festivali'nde kırmızı halı için derin sırt dekolteli beyaz bir elbise giydi.

İç çamaşırı tercih etmeyen Melis Sezen kameralara pozlar verirken cesur ve rahat hali gözlerden kaçmadı.

Sadakatsiz dizisindeki başarısının ardından son olarak Gülcemal'de başrolü oynayan Melis Sezen, bir markanın davetlisi olarak Venedik Film Festivali'ne katıldı.

Oyuncu kırmızı halı için beyaz derin sırt dekolteli sütyensiz bir elbise tercih etti.

ART ARDA POZLAR VERDİ

Venedik Film Festivali'ne katılan güzel oyuncu, beyaz bir elbise tercih etti. Kuyruk sokumuna kadar inen sırt dekoltesiyle göz kamaştıran Sezen'in sütyen tercih etmedi ve göğüs uçlarının belli olmasından da rahatsızlık duymadığı görüldü.

Kırmızı halıda yabancı basında büyük ilgi gören Melis Sezen, onlarca kameraya peş peşe cesurca ve rahat pozlar verdi.