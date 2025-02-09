Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'la boşandıktan sonra ilk kez özel hayatıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aslantuğ, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunu uzman psikolog Canan Şahin'le ilişkisini duyurdu.

AŞKINI ŞİİRLE İLAN ETTİ

Aslantuğ, sevgilisinin dans ederken ve meditasyon yaparken çekilen fotoğraflarına kendi yazdığı şiiri ekledi. Aslantuğ paylaşımında, "Bir bakış bile yetermiş ya her şeyi anlatmaya e yetmesin mi? Çıkar bakışmayı mesela sevgiden olmaz ki. Velhasıl bakışarak geldik bakışarak gideceğiz. Öyleyse hoş geldiniz bedeni unutmuş bi' zihnin dansla terapi edilebildiğini nihayet siz öğrettiniz." ifadelerini kullandı.

OĞLUNUN SEVGİLİSİNDEN KALPLİ DESTEK

Aslantuğ'un şiirli aşk ilanına, yakın dostlarının yanı sıra bugün yeni bölümü yayınlanacak olan "Kardelenler" dizisinde rol alan oğlu Can Aslantuğ'un sevgilisi Lal Gümüşcüoğlu da mavi kalpler atarak destek verdi.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evlilikleri 29 Mayıs 2023'te tek celsede bitmişti. Arzum Onan boşandıktan sonra iş insanı Orkan Özkan'la beraberlik yaşamaya başlamıştı.