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Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti

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Arzum Onan ile 27 yıl süren evliliklerini tek celsede sonlandıran oyuncu Mehmet Aslantuğ, 2 yıllık aşk orucunu bozdu. Aslantuğ, uzman psikolog Canan Şahin'le aşk yaşadığını sosyal medya hesabından yaptığı şiirli paylaşımla ilan etti.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'la boşandıktan sonra ilk kez özel hayatıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aslantuğ, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunu uzman psikolog Canan Şahin'le ilişkisini duyurdu.

Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti

AŞKINI ŞİİRLE İLAN ETTİ

Aslantuğ, sevgilisinin dans ederken ve meditasyon yaparken çekilen fotoğraflarına kendi yazdığı şiiri ekledi. Aslantuğ paylaşımında, "Bir bakış bile yetermiş ya her şeyi anlatmaya e yetmesin mi? Çıkar bakışmayı mesela sevgiden olmaz ki. Velhasıl bakışarak geldik bakışarak gideceğiz. Öyleyse hoş geldiniz bedeni unutmuş bi' zihnin dansla terapi edilebildiğini nihayet siz öğrettiniz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti

OĞLUNUN SEVGİLİSİNDEN KALPLİ DESTEK

Aslantuğ'un şiirli aşk ilanına, yakın dostlarının yanı sıra bugün yeni bölümü yayınlanacak olan "Kardelenler" dizisinde rol alan oğlu Can Aslantuğ'un sevgilisi Lal Gümüşcüoğlu da mavi kalpler atarak destek verdi.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evlilikleri 29 Mayıs 2023'te tek celsede bitmişti. Arzum Onan boşandıktan sonra iş insanı Orkan Özkan'la beraberlik yaşamaya başlamıştı.

Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

en iyisini yapmış ömür boyu eski eşinin yasını tutacak değil ya herkes hayatına bakacak tabi yanlızlık Allaha mahsus

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Haber Yorumlarıtunaboylu:

Torunu yaşındaki bayanla sevgili olmuş beyaz saçlarından beyaz ak sakallarından utanmadan bayanın yanında dedesi gibi dolaşır

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Haber YorumlarıMehmet Kan:

Eskiden böyle bir şey olduğu zaman erkeğe deyyus kadinada orbi deniyordu şimdi modern layik olduğumuz için sevgili oluverdik.

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Haber Yorumlarısamet:

Boynuzu yine mehmet . Arzum kazık attı .

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