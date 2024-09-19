Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinin Yeni Sezon Tanıtımı Taksim'de Yapıldı

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin yeni sezon tanıtımı Taksim Meydanı'nda Yeniçeri kostümü giyen oyuncular tarafından yapıldı. Yeniçeri kostümü giyen oyuncuların padişahın fermanını okuduğu anlar yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gördü.

24 Eylül günü yeni sezonuyla seyirciyle buluşacak 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin tanıtımı Taksim Meydanı'nda yapıldı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Osmanlı'nın en önemli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizinin alışılagelmişin dışındaki tanıtımı dikkat çekti. Yeniçeri kostümü giyen oyuncular dizinin konseptine uygun olarak Padişah'ın fermanını okudu. Bu tanıtım, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. İstiklal Caddesi'nde de gezen dizi ekibini görenler, fotoğraf çekerek o anları kayda aldı. - İSTANBUL