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Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

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Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Kartalkaya'da konakladığı otelin yanında çıkan yangına şahit oldu. Gece yarısı yangın sesiyle uyanan Kırmızıgül, yaşadıklarını anlattı.

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, okullar ara tatile girince 8 yaşındaki kızı Lavin ile birlikte Kartalkaya'ya gitti. Kırmızıgül, konakladığı otelin yanındaki otel yanarken faciaya tanıklık etti.

tv100 yayınına katılan şarkıcı, faciaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Konaklakları otelin yanında bulunan, Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Grand Kartal'ın yandığını gören Mahsun Kırmızıgül, olanları tv100'e anlattı.

Kırmızıgül, yangın faciasını şu ifadelerle aktardı:

'Biz yangının çıktığı otele 50 metre yakınında bir otelde kalıyorduk. Kızımla birlikte Kartalkaya'ya geldik. Her şey çok iyi gidiyordu. Sabaha karşı sesler duymaya başladık. O an yangının çıktığını öğrendik. Herkes yardım etmeye çalışıyordu. Pencereden baktığımızda şiddetli bir yangın gördük.

' YANGIN MERDİVENİ OLMAK ZORUNDA'

Bizim ülkenin en büyük kanayan yarası bu. Olay oluyor, günlerce konuşuyoruz. Gerekli önlemleri almıyoruz, gerekli yasaları çıkartmıyoruz. İnsanlara mı üzülelim, ihmallere mi üzülelim? Bir otel yapıyorsanız yangın merdiveni olmak zorunda. Yangında ölen bütün insanlara Allah'tan rahmet, yaralılar acil şifalar diliyorum.

"SORUMLULAR CEZA ALMALI"

Bizde sürekli felaketler yaşanıyor ama önlem alınmıyor. Bakın deprem kuşağındayız, başka ülkeler ne yapıyor, nasıl önlemler alıyorlar bakmak lazım. Bakın en son 6 Şubat depremlerini yaşadık. Kim ne ceza aldı? Ölen öldüğüyle kalıyor ülkede. Önlemler alınmadığı sürece böyle olur. Sorumlular ceza almalı, yargılanmalı.

Bizim ülkemiz insan canının en ucuz olduğu yer. Bizim insanlarımız çok saf, çok iyi niyetli. Artık bizi yöneten iyi insanların şapkayı önüne koyması gerekiyor. İnsan oradaki insanlarla empati kurmaya başlıyor. Çok üzücü bir durum. Ben bir babayım. Benim kızım 8 yaşında. Diğer tatilciler hangi durumdaysa bizde o durumdayız.

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Haksız yere zam yapıp İnsanların hakkını yiyenler, Allah sizlere o kazandığınız haksız kazançları yedirmeyecektir. Yeseniz bile mutlaka sizlerden kat kat fazlasıyla çıkacaktır.

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Sen?Kostun mu yardima naptin!!!!!

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