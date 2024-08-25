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Madrigal, Erzurum'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

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Sevilen müzik grubu Madrigal, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında on binlerce Erzurumlu ile birlikte şarkılarını söyledi. Konserde grup, kendi şarkılarının yanı sıra farklı sanatçıların eserlerini de seslendirdi. Konser sonunda grup üyeleri pena ve bagetlerini seyircilere dağıttı.

Sevilen müzik grubu Madrigal, şarkılarını on binlerce Erzurumlu ile hep bir ağızdan söyledi.

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Madrigal, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. On binlerce müzik severin katıldığı konserde Madrigal; Senden Yoksun, Ne Zamandır Sendeyim, Geçme Artık Sokağımdan, Seni Dert Etmeler, Dip gibi sevilen şarkılarıyla beraber farklı sanatçıların eserlerini de seslendirdi. Erzurumluların büyük bir coşkuyla eşlik ettiği konser sonunda grup üyeleri pena ve bagetlerini seyirciye verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Madrigal erzurum Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

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