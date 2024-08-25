Madrigal, Erzurum'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Sevilen müzik grubu Madrigal, şarkılarını on binlerce Erzurumlu ile hep bir ağızdan söyledi.

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Madrigal, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. On binlerce müzik severin katıldığı konserde Madrigal; Senden Yoksun, Ne Zamandır Sendeyim, Geçme Artık Sokağımdan, Seni Dert Etmeler, Dip gibi sevilen şarkılarıyla beraber farklı sanatçıların eserlerini de seslendirdi. Erzurumluların büyük bir coşkuyla eşlik ettiği konser sonunda grup üyeleri pena ve bagetlerini seyirciye verdi. - ERZURUM