Kuralsız Sokaklar: Sıra Dışı Serüvenler Bali ve Pattaya'da

Kuralsız Sokaklar: Sıra Dışı Serüvenler Bali ve Pattaya'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D'nin 'Kuralsız Sokaklar' programı bu hafta Bali, Eski Delhi ve Pattaya gibi ilginç bölgeleri keşfedecek. Program, yoksullukla sınanan insanlar ve etkileyici görüntülerle izleyiciyi adeta maceraya sürükleyecek.

KURALSIZLIĞIN kural olduğu, ulaşılması imkansız görünen coğrafyalar, yoksullukla sınanan insanlar, yitirilmiş hayatlar ve çarpıcı görüntüler. Kanal D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar, izleyenleri sıra dışı serüvenlere ortak etmeyi sürdürüyor.

ÇARPICI GÖRÜNTÜLER

Kuralsız Sokaklar bu hafta kamerasını Bali'ye, Eski Delhi ile Pattaya'ya çevirecek. Endonezya'nın cennet adası Bali'den ilginç görüntüler ekrana gelecek. Hindistan'ın hayatla ölümü ince bir çizginin ayırdığı Eski Delhi izleyiciyi etkileyecek. Kuralsız Sokaklar ayrıca ülkenin en büyük şehri Mumbai ve hırsızlığıyla meşhur olduğu rivayet edilen hırsız pazarı Chor Bazaar'ı da seyirciyle buluşturacak. Tayland'ın eğlence hayatındaki 'kayıp hayatların' çarpıcı görüntülerinin ekrana geleceği ünlü şehri Pattaya izleyiciyi hayrete düşürecek. Program her bölümde olduğu gibi yine hafızalardan silinmeyecek görüntüler ve röportajlarla seyircide iz bırakacak.

ÖLÜ BEDENLERİN HİKAYELERİ

Kuralsız Sokaklar Endonezya'nın cennet adası Bali'de kimsenin adım atmaya cesaret edemediği ilginç bir köye rotasını çevirecek. Kan donduran, ürküten görüntülerin ekrana geleceği yapımda, ölü bedenlerin yer aldığı köydeki insan manzaraları izleyiciyi şaşırtacak.

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle her pazar saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var

Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, yaralılar var
Moody's'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Ekonomimiz tekrar olumlu döngüye girdi

Ekonominin patronunun yüzünü güldüren tablo
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu

Örgüt elebaşı yakalandı, milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Öcalan'dan yeni mesaj! Komisyonla ilgili bir çağrısı var

Öcalan'dan yeni mesaj! Komisyonla ilgili bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı

Onu bu hale Süper Lig devinin yıldızı getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.