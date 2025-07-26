Kuralsız Sokaklar: Sıra Dışı Serüvenler Bali ve Pattaya'da

KURALSIZLIĞIN kural olduğu, ulaşılması imkansız görünen coğrafyalar, yoksullukla sınanan insanlar, yitirilmiş hayatlar ve çarpıcı görüntüler. Kanal D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar, izleyenleri sıra dışı serüvenlere ortak etmeyi sürdürüyor.

ÇARPICI GÖRÜNTÜLER

Kuralsız Sokaklar bu hafta kamerasını Bali'ye, Eski Delhi ile Pattaya'ya çevirecek. Endonezya'nın cennet adası Bali'den ilginç görüntüler ekrana gelecek. Hindistan'ın hayatla ölümü ince bir çizginin ayırdığı Eski Delhi izleyiciyi etkileyecek. Kuralsız Sokaklar ayrıca ülkenin en büyük şehri Mumbai ve hırsızlığıyla meşhur olduğu rivayet edilen hırsız pazarı Chor Bazaar'ı da seyirciyle buluşturacak. Tayland'ın eğlence hayatındaki 'kayıp hayatların' çarpıcı görüntülerinin ekrana geleceği ünlü şehri Pattaya izleyiciyi hayrete düşürecek. Program her bölümde olduğu gibi yine hafızalardan silinmeyecek görüntüler ve röportajlarla seyircide iz bırakacak.

ÖLÜ BEDENLERİN HİKAYELERİ

Kuralsız Sokaklar Endonezya'nın cennet adası Bali'de kimsenin adım atmaya cesaret edemediği ilginç bir köye rotasını çevirecek. Kan donduran, ürküten görüntülerin ekrana geleceği yapımda, ölü bedenlerin yer aldığı köydeki insan manzaraları izleyiciyi şaşırtacak.

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle her pazar saat 20.00'de Kanal D'de.