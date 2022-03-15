"Külot" çıkışı gündem olan İzzet Yıldızhan'dan olay Gülşen yorumu: Oturduğu yeri bilmeli - Haberler

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"Külot" çıkışı gündem olan İzzet Yıldızhan'dan olay Gülşen yorumu: Oturduğu yeri bilmeli

Haberler.com - Magazin
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Sahne kıyafetleri olay yaratan Hande Yener ve Gülşen hakkında "Külotla sahneye çıkılmaz" diyen ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'dan konserinde kalça dansı yapan Gülşen'le ilgili bomba bir yorum daha geldi. Muhabirlerle sohbet eden Yıldızhan, "Sanatçı oturduğu yer bilmeli" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçılar Hande Yener ve Gülşen'in geçtiğimiz aylarda sahnede giydikleri kıyafetler, magazin camiasında tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili yorum yapan isimlerden biri de ünlü türkücü İzzet Yıldızhan oldu. Yıldızhan, "Külotla sahneye çıkılmaz" diyerek bu iki isme göndermede bulundu.

KONUŞMAK İSTEMEDİ AMA KENDİSİNİ TUTAMADI

Son olarak muhabirler Yıldızhan'a Gülşen'in sahnede arkadaşının kucağına oturmasına dair fikirlerini sorunca türkücü sessiz kalmadı. Önce konuşmak istemeyen İzzet Yıldızhan daha sonra kendini tutamadı. İzzet Yıldızhan "Herkes konuşuyor bir şey olmuyor ben bir cümle söylüyorum olay oluyor" dedi.

"OTURDUĞU YERİ BİLMELİ" DİYEREK KAHKAHA ATTI

Türkücü konuşmasının devamında "Oturduğu yeri bilmeli" diyerek kahkaha attı. Türkücünün sözleri ve kahkahası sosyal medyada tepki çekti.

Haberler.com - Magazin

İzzet Yıldızhan, Hande Yener, Gülşen, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

Omurilik Sarmsağı :

Çağdaş, Laik Cumhuriyet kadını nereye oturacağını bilir.

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oguz:

santcı degil türkcü

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