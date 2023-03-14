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Kraliçe... YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI!

Magazin Haberleri

Kraliçe... YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI!

Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe’nin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 22 Mart Çarşamba akşamı ekran serüvenine başlıyor.

Kraliçe'den bir gece de iki tanıtım birden…

Başrollerini Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci ve Özgün Karaman'ın paylaştığı Kraliçe'den bir gecede iki yeni tanıtım yayınlandı.

Ekrana gelen iki tanıtım izleyicinin merakını iyice arttırırken, sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Burcu Özberk Gökhan Alkan Karaman Kraliçe Magazin Haberler

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