'Kral Kaybederse' dizisinin Kenan'ı gerçek hayatta bakın kim çıktı

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, Star TV ekranlarında yayınlanan "'Kral Kaybederse" dizisi ile 4 yıllık aradan sonra televizyon ekranlarına geri döndü.

Psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan "Kral Kaybederse" dizisinde başrol karakteri olan Kenan Baran'ın gerçekte kim olduğu sorusu tartışmaları da beraberinde getirirken sosyal medya fenomeni ve yazar PuCCa söz konusu karakterin gerçek hayatta hangi iş insanını anlattığını bulduğunu iddia etti.

"KENAN BARAN'IN GERÇEK HAYATTA KİM OLDUĞUNU BULDUM"

PuCCa olarak tanınan Pınar Işık, çektiği bir video ile dizi üzerine incelemelerini paylaşırken, kitabı okuduktan sonra yaptığı araştırmalar sonucunda Kenan Baran karakterinin gerçek hayatta ' Orhan Gazi Vural' isimli bir erkek olduğunu bulduğunu açıkladı.

1934 DOĞUMLU VURAL SON GÜNLERİNİ HUZUREVİNDE GEÇİRMİŞ

Işık'ın iddiasına göre, Kenan Baran aslında Orhan Gazi Vural isimli bir maden mühendisi. Söz konusu iddianın daha önce kitapla ilgili oluşturulan bir köşe yazısına dayandığını öne süren Işık, çeşitli belgelerle bu bilginin doğru olduğunu öne sürdü. Paylaşımda verilen detaylara göre, 1934 doğumlu Orhan Gazi Vural, Ses Dergisi'nin artist yarışmasına da katılmış ve ömrünün son günlerini huzurevinde geçirerek hayata gözlerini yummuş.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NE?

İlk bölümü 11 Şubat Salı günü izleyicilerle buluşan "Kral Kaybederse"nin oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor.

Senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in birlikte kaleme aldığı dizi, Kenan Baran'ı ve çalkantılı ilişkilerini takip ediyor. Her kadının arzuladığı, karizma ve çekiciliğiyle dikkat çeken Kenan Baran, hem başarılı bir işadamı hem de gizli ilişkileri olan bir adamdır. Evliliği dışarıdan kusursuz gözükse de eşi Handan, Kenan'ın artan iş seyahatlerinden şüphelenmeye başlar. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir ve gerçeği öğrenmek için harekete geçer. Bu sırada maddi zorluklarla mücadele eden Fadi, üniversiteden bir arkadaşı sayesinde Kenan'ın mekânında iş bulur. Fadi, Kenan ile tanıştıktan sonra ona büyük bir hayranlık duyar ve Kenan'ı gözünde adeta bir kral tahtına oturtur.