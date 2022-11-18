Köpeğiyle oyun oynarken dudağı yarılan Müge Anlı, canlı yayına geç kaldı

Ekranların sevilen sunucusu Müge Anlı, bugün yayınlanan canlı yayına geç çıktı. Programı küçük ve beklenmedik bir kaza sebebiyle geç açmak durumunda kaldığını belirten Müge Anlı, yaşadıklarını anlattı.

"KAN DURMAYINCA HASTANEYE GİTTİM"

Yayın öncesi köpeğiyle oynarken onun dişinin dudağına geldiğini söyleyen ünlü televizyoncu "Yayını küçük, beklenmedik bir kazadan dolayı geç açmak zorunda kaldım. Canlı yayın hayatımda bir sel olduğunda geç kalmıştım, bir de şimdi geç kaldım. Ben yine yayına geldim. Makyaj falan 'bir şey olmaz' diye... Saçımı falan yaptırdım ama kan durmayınca arkadaşımı aradım 'Mine benim kanım durmuyor' dedim, fotoğraf attım. O da bir doktora attı fotoğrafı 'Dikiş atmamız gerekiyor' dedi. O yüzden dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın."