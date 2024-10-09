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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
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Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Feyza Civelek, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Özel hayatıyla da merak konusu olan Civelek, bir röportajında eski sevgilisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Civelek'in bu açıklamaları, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Feyza Civelek, son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri. Özel hayatıyla merak uyandıran Civelek, verdiği bir röportajda eski sevgilisiyle ilişkisinin bilinmeyenlerini anlattı.

İHANETİ BİZZAT YAKALADIM

Etiler'de alışveriş yaparken gazetecilerin evlilikle ilgili sorularını yanıtlayan Civelek, "Evlilik yok çünkü ben taze ayrıldım" dedi. İhanet nedeniyle ayrıldığını belirten Civelek, "Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum" diyerek durumu mizahi bir dille değerlendirdi.

Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Feyza Civelek Televizyon Magazin Gibi Söz

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