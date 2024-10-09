Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Feyza Civelek, son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri. Özel hayatıyla merak uyandıran Civelek, verdiği bir röportajda eski sevgilisiyle ilişkisinin bilinmeyenlerini anlattı.

İHANETİ BİZZAT YAKALADIM

Etiler'de alışveriş yaparken gazetecilerin evlilikle ilgili sorularını yanıtlayan Civelek, "Evlilik yok çünkü ben taze ayrıldım" dedi. İhanet nedeniyle ayrıldığını belirten Civelek, "Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum" diyerek durumu mizahi bir dille değerlendirdi.