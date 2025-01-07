Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su setlere dönüyor! Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar'da

Ödüllü yönetmen Ömür Atay'ın çektiği, Gold Film yapımı "Kızıl Goncalar" dizisinin yılbaşı tatili 20 Ocak'ta son buluyor. Yayımlandığı günden bu yana ekrana damga vuran diziye usta bir oyuncu dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ara verdiği dizi setlere yine Faruk Turgut'un dizisi olan Kızıl Goncalar ile dönüş yapıyor.

Tam bir yıl sonra mesleğine geri dönen değerli oyuncu "Saatçi Aziz" adlı seyirciyi derinden etkileyecek, evladının intikamı için yaşayan bir karaktere hayat verecek.

Tanrıöğen Perşembe günü sete girecek ve dizinin 34. bölümüne şaşırtan bir giriş yapacak.

Beyin kanaması geçirince diziden ayrılmıştı...