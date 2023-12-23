Kızıl Goncalar Dizisinin Çekim İzinleri İptal Edildi

Faniler adlı hayali bir tarikatın üyelerinin seküler bir aileyle yollarının birleşme hikayesini anlatan "Kızıl Goncalar" dizisi bir kesimi rahatsız etti. Henüz sadece bir bölümü yayınlanan dizinin afişlerine boyalar atıldı, bazı tarikatlar dizinin yayından kaldırılması için kampanya başlattı.

RTÜK de diziyle ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatılacağını açıkladı. Son gelişme ise dizinin yapım şirketi Gold Film'in bazı mekanlarda çekim yapmasını engellemeye yönelik oldu. 8 ve 21 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 2 mekan için alınan izinler iptal edildi.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapım şirketine yapılan bilgilendirmede dizinin aylarca büyük bütçeler ayrılarak yeniden dekore edilen dizinin 2 ana mekanında "Kızıl Goncalar" dizisinin çekim yapmasına engel konuldu.

Müdürlük, şirkete Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş.'nin Kızıl Goncalar ismi dizisinde kullanılan Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (HEVKA) bulunduğu Bayrampaşa Medresesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı binasında (Siyasal Vakfı) çekim izinlerinin iptal edildiğini açıkladı ve gerekçe olarak da diziyle ilgili oluşan kamuoyu baskısı ve RTÜK'ün inceleme başlatmasını gösterdi.

Alınan kararla zor durumda bırakılan dizinin yapım şirketi yeniden farklı yerlerdeki mekanlara bakmaya başladı.