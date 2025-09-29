Kiracısıyla anlaşmazlık yaşayan Hülya Avşar, mahkemeye başvurup istediğini aldı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Sarıyer Büyükdere'deki dairesinde oturan kiracısıyla kira artışı nedeniyle yaşadığı anlaşmazlıkta mahkeme kararıyla istediğini aldı.

İK KATINA ÇIKARMAK İSTEDİ

Avşar'ın kiracısı B.Ş., 2019 yılında 6 bin TL bedelle oturduğu daire için son olarak 25 bin TL kira ödüyordu. Avşar geçtiğimiz yıl kirayı iki katına çıkarmak isteyince taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Arabuluculuk görüşmeleri de sonuçsuz kalınca Avşar, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

MAHKEME HÜLYA AVŞAR'I HAKLI BULDU

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Avşar'ın talebini haklı buldu ve kiracının yeni kira bedelini 45 bin TL olarak belirledi. Böylece Avşar, uzun süredir devam eden hukuki mücadelesini kazanmış oldu.