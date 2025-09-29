Haberler

Kiracısıyla anlaşmazlık yaşayan Hülya Avşar, mahkemeye başvurup istediğini aldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kiracısıyla anlaşmazlık yaşayan Hülya Avşar, mahkemeye başvurup istediğini aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hülya Avşar, Sarıyer Büyükdere'deki dairesi için kiracısıyla yaşadığı kira artışı anlaşmazlığını mahkeme kararıyla çözüme kavuşturdu. 2019'da 6 bin TL olan kira bedeli zamanla 25 bin TL'ye yükselmişti, ancak Avşar daha yüksek bir artış talep edince taraflar arasında uyuşmazlık çıktı. Arabuluculuk süreci sonuçsuz kalınca İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ünlü sanatçı, davayı kazandı. Mahkeme, kiracının bundan sonra aylık 45 bin TL kira ödemesine karar verdi.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Sarıyer Büyükdere'deki dairesinde oturan kiracısıyla kira artışı nedeniyle yaşadığı anlaşmazlıkta mahkeme kararıyla istediğini aldı.

İK KATINA ÇIKARMAK İSTEDİ

Avşar'ın kiracısı B.Ş., 2019 yılında 6 bin TL bedelle oturduğu daire için son olarak 25 bin TL kira ödüyordu. Avşar geçtiğimiz yıl kirayı iki katına çıkarmak isteyince taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Arabuluculuk görüşmeleri de sonuçsuz kalınca Avşar, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

MAHKEME HÜLYA AVŞAR'I HAKLI BULDU

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Avşar'ın talebini haklı buldu ve kiracının yeni kira bedelini 45 bin TL olarak belirledi. Böylece Avşar, uzun süredir devam eden hukuki mücadelesini kazanmış oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Koralari tuik 3552 tl den hesapliyor.suan 15 bin ila 25 bin duzeyinde normal daireler.1 1 2 1 olanlar.yani esinizde calismali gecinmek icin.aile birligini yeniden saglamak gerekiyor dedi cumhurbaskani kari koca vardiyali calisiyor birbirini zor goruyor esler duzeltmek icin ne yapiyor iktidar cocuk sayisi az diyor sebebini anlatmiyor.suriyeliler maas aliyor kari koca evde surekli cocuk yapiyorlar peki kim imkan taniyor bu duruma.diyorki gelecek icin buyuktehlike kimsebeb oluyor veya engel olucak

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

çok merak ettiğimiz bir konuydu

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

ünlü olunca asla aleyhine karar çıkar mı ünsüz olsaydı kiracı kazanırdi bu ülke her belayı hak ediyor çünkü adaleti medya ünlüler zenginler belirliyor vicdan hak hukuk değil dava açıp ta kaybeden bir tane ünlü gördünüz mü ben görmedim ünlüler bu ülkede peygamber statüsünde

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük köprüsü açıldı

Dünyanın en büyük köprüsü açıldı! 2 saatlik yol 2 dakikaya düştü
Yok artık Altay Bayındır! 3 gol yediği maç taraftarları ikiye böldü

Yok artık Altay! 3 gol yediği maç taraftarları ikiye böldü
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.