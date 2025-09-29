Kiracısıyla anlaşmazlık yaşayan Hülya Avşar, mahkemeye başvurup istediğini aldı
Hülya Avşar, Sarıyer Büyükdere'deki dairesi için kiracısıyla yaşadığı kira artışı anlaşmazlığını mahkeme kararıyla çözüme kavuşturdu. 2019'da 6 bin TL olan kira bedeli zamanla 25 bin TL'ye yükselmişti, ancak Avşar daha yüksek bir artış talep edince taraflar arasında uyuşmazlık çıktı. Arabuluculuk süreci sonuçsuz kalınca İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ünlü sanatçı, davayı kazandı. Mahkeme, kiracının bundan sonra aylık 45 bin TL kira ödemesine karar verdi.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Sarıyer Büyükdere'deki dairesinde oturan kiracısıyla kira artışı nedeniyle yaşadığı anlaşmazlıkta mahkeme kararıyla istediğini aldı.
İK KATINA ÇIKARMAK İSTEDİ
Avşar'ın kiracısı B.Ş., 2019 yılında 6 bin TL bedelle oturduğu daire için son olarak 25 bin TL kira ödüyordu. Avşar geçtiğimiz yıl kirayı iki katına çıkarmak isteyince taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Arabuluculuk görüşmeleri de sonuçsuz kalınca Avşar, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
MAHKEME HÜLYA AVŞAR'I HAKLI BULDU
Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Avşar'ın talebini haklı buldu ve kiracının yeni kira bedelini 45 bin TL olarak belirledi. Böylece Avşar, uzun süredir devam eden hukuki mücadelesini kazanmış oldu.