Haber : Kilyos Sahili'ndeki ölmüş yunus balığını ve atıkları gören Yasemin Kay Allen, belediyelere öfke kustu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilyos Sahili'ndeki ölmüş yunus balığını ve atıkları gören Yasemin Kay Allen, belediyelere öfke kustu

 - Güncelleme:

Kilyos Sahili'nde plastik atıkları ve ölen yunus balığını gören oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Sarıyer Belediyesi'ne "Bu bir skandaldır, yetkilileri göreve çağırıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, yürüyüş yapmak için gittiği Kilyos Sahili'nde gördüğü atıklar ve karaya vurmuş yunus balığını görünce sinirlerine hakim olamadı.

"YUNUS BALIĞI PLASTİK YEMEKTEN ÖLMÜŞ"

Instagram hesabından hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hem de Sarıyer Belediyesi'ni etiketleyen oyuncu, sahildeki plastik atıkları ve öldüğü için karaya vuran yunus balığını göstererek öfke kustu. Yunus balığının plastik yediği için öldüğünü ileri süren oyuncu, yayınladığı videolarda şunları söyledi: "Kilyos sahili kilometrelerce plastik atık dolu. Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Burada bir ölmüş yunus balığı yavrusu görüyorsunuz içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş.

"YAZIKLAR OLSUN, YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

"Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun. İçinde bir parça vatan, toprak sevgisi olanın şu görüntülerden sonra içi paramparça olur. Bu bir skandaldır, bu gerçek bir felakettir. Yetkilileri göreve çağırıyorum."

Kilyos Sahili'ndeki ölmüş yunus balığını ve atıkları gören Yasemin Kay Allen, belediyelere öfke kustu

Kilyos Sahili'ndeki ölmüş yunus balığını ve atıkları gören Yasemin Kay Allen, belediyelere öfke kustu

Kilyos Sahili'ndeki ölmüş yunus balığını ve atıkları gören Yasemin Kay Allen, belediyelere öfke kustu

Kilyos Sahili'ndeki ölmüş yunus balığını ve atıkları gören Yasemin Kay Allen, belediyelere öfke kustu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yasemin Kay Allen Instagram Kilyos Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (5)

hakan:

klasik chp alıştık artık,ege taraflarına bak can çekişiyor

Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
Hakan Aksa:

istanbulda ne ilçe ne il belediyeler bitik

Cevap Yaz 3 11 Yayından Kaldır
Ne diyorsun :

Onun sorumlusu belediye mi yoksa her bulduğunu sokağa atan biz mi? Bunun sorumlusu kim diye soruyor. Sabahın köründe gitmiş sahile gece mi temizleyecekler sahili. Sen bak ne güzel kalkıp denize girmişsin sabahın köründe. Ayrıca o yunus değil balina

Cevap Yaz 13 16 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title