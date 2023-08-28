Kenan Doğulu - Selami Şahin... 'SENİNLE BAŞIM DERTTE' SÜRPRİZİ!

KerkiSolfej'in düzenlediği konserlerle 25 Ağustos Cuma akşamı Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, 26 Ağustos Cumartesi akşamı Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla buluşan Kenan Doğulu, birbirinden güzel şarkılarıyla eğlence dolu anlar yaşattı.

İki akşam üst üste Ege'de sevenleriyle bir araya gelen sanatçı, şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da kendine hayran bıraktı. Çeşme konserinde bir sürpriz yaparak Selami Şahin ile "Seninle Başım Dertte" şarkısını birlikte seslendirdi.

Yaz boyunca verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluşan Kenan Doğulu, yaza damga vuran şarkılarıyla herkesi mest etti. Çeşme ve Bodrum'da Kenan Doğulu rüzgarı eserken müziğin ritmi bir an olsun düşmedi.

Başarılı orkestrası, sevilen şarkıları ve sahnedeki görsel şovlarıyla Doğulu, müzikal şölen yaşattı.