Kanser tedavisini reddetmişti! Game of Thrones'un dilsiz celladı 75 yaşında hayatını kaybetti

1970'li yıllarda gitar çalma yöntemiyle farkından söz ettiren daha sonra oyunculuktaki performansıyla dikkat çeken Wilko Johnson 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SON NEFESİNİ EVİNDE VERDİ

Acı haber Johnson'ın sosyal medya hesabından verildi. 21 Kasım günü öldüğü açıklanan Johnson'ın son nefesini evinde verdiği belirtildi.

GAME OF THRONES'DAKİ ROLÜYLE HAFIZALARA KAZINDI

Ünlü müzisyen aynı zaman Game of Thrones dizisinde kralın dilsiz celladı Ser Ilyn Payne karakterini canlandırarak hafızalara kazınmıştı.

KEMOTERAPİYİ REDDETMİŞTİ

10 yıl önce yakalandığı pankreas kanserinin en ölümcül türüne yakalanan Wilko Johnson, kemoterapi sürecini reddetmesiyle çok konuşulmuştu. Hayranları için veda turuna çıkan Johnson, o dönem Radio 5 Live'a yaptığı açıklamada, "Kararı vermek oldukça kolaydı, kemoterapi hayatını uzatmaktan fazlasını yapamazdı, ben sağlığın tadını çıkarmayı tercih ettim" demişti.

VÜCUDUNDAN 3 KİLO UR ÇIKARTILMIŞTI

Pankreası, dalağı, midesi ve bağırsaklarının bir kısmının çıkarıldığı 11 saatlik bir ameliyatın ardından 2014 yılında kanseri yendiği açıklanmıştı. Vücudundan tam 3 kiloluk ur çıkarılmıştı.