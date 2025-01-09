Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye özel izinli doğum günü sürprizi

Ünlü oryantal Tanyeli, hastaneden özel izin alarak dostlarının kendisi için hazırladığı özel doğum günü partisinde doyasıya eğlendi.

Doğum günü partisi öncesi Samet Aday'ın sorularını yanıtlayan Tanyeli, çıkışta hastaneye döneceğini söyledi. Sürpriz nedeniyle oldukça neşeli olan oryantal, sağlık durumu ile alakalı "İyi olacak inşallah, iyi diyelim iyi olsun" dedi.

Doğum günü pastasını üfleyip dilek dileyen ünlü isim, dostlarına bu organizasyon için teşekkür etti.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Tanyeli'yi doğum gününde Zara, Saba Tümer, Yonca Evcimik ve Fatih Ürek gibi isimler yalnız bırakmazken, eğlenceli müzikler eşliğinde dans ederek moral depoladılar.