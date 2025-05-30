Kanser savaşını kaybeden Şimal'in son görüntüleri yürek yaktı

Kanser savaşını kaybeden Şimal'in son görüntüleri yürek yaktı
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Kanser savaşını kaybeden Şimal'in son görüntüleri yürek yaktı
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Meme kanserini atlattı, beyin tümörüyle savaştı, her şeye rağmen umudunu kaybetmedi. 4 Mayıs'ta yeniden hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki şarkıcı Şimal'den acı haber geldi. Yoğun bakımda yaşam savaşını kaybeden Şimal'in "Bana sarılır mısın?" dediği son anları, sevenlerinin yüreğini dağladı.

Bir dönem sesiyle ve sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Şimal, yaşadığı sağlık sorunlarına karşı verdiği örnek mücadelenin ardından hayatını kaybetti. 39 yaşındaki sanatçının vefatı, müzik camiası ve sevenlerini yasa boğdu. Şimal'e 2021 yılında meme kanseri teşhisi konulmuş, sanatçı uzun ve yorucu bir tedavi süreci geçirmişti. Moralini hiç kaybetmeden tedaviye devam eden Şimal, gösterdiği azimle kanseri yenmişti. Sağlığına kavuştuğunu duyurduğu dönemde ise sevenlerinden destek mesajları yağmıştı.

Kanser savaşını kaybeden Şimal'in son görüntüleri yürek yaktı

BEYİN TÜMÖRÜ ŞOKU VE AMELİYAT SÜRECİ

Ancak bu zorlu sürecin ardından geçtiğimiz yıl yapılan rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğu tespit edilmişti. Haberi ilk duyduğunda güçlü durmaya çalışan sanatçı, 8 saat süren bir beyin ameliyatı geçirmiş ve yeniden iyileşme sürecine girmişti. Kısa bir süre önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tedavisinin olumlu sonuçlandığını ve sağlığına kavuştuğunu paylaşmıştı.

Kanser savaşını kaybeden Şimal'in son görüntüleri yürek yaktı

4 MAYIS'TA HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU KISA SÜREDE KÖTÜLEŞTİ

Ünlü şarkıcı, 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Şimal'in durumu dün itibarıyla kritikleşti. Sevenleri umutla iyi haber beklerken, bu sabah gelen acı haberle yıkıldı.

VEFAT HABERİNİ EŞİ DUYURDU

Şimal'in vefatını eşi Necati Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. "Eşim Şimal Gülen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Hellallik için yer bilgisi verilecektir." sözleriyle acısını paylaştı.

Kanser savaşını kaybeden Şimal'in son görüntüleri yürek yaktı

SON SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Şimal'in hayatını kaybetmeden önce çekilen son görüntüleri ise duygusal anlara sahne oldu. Eşi tarafından kaydedilen videoda, tedavi gördüğü yatağında zor konuşan Şimal'in, "Bana sarılır mısın?" demesi yürekleri dağladı. O anlar, sanatçının bu dünyadan ne kadar sevgi dolu ve güçlü bir iz bıraktığını bir kez daha gösterdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFerdi Umutlu:

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

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