Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan mimar Ece Gürel'den kahreden haber
Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler
1 milyar dolar harcadılar! İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan

İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan! 1 milyar dolar harcadılar
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi

Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü televizyoncu Nihat Hatipoğlu'nun programında bir kadın izleyici, "Dolgu ve botoks yaptırmak günah mı? Yaptırmadan yaşayamam" şeklinde bir soru yöneltti. Bu soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Hatipoğlu, "Allah'ın yarattığı simayı bozmamakta fayda var" yanıtını verdi.

ATV ekranlarında Ramazan ayı boyunca yayınlanan sahur programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na gelen bir soru hem kendisini hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi.

"YAPTIRMADAN YAŞAYAMAM"

Soru cevap kısmında stüdyoda mikrofonu alan bir kadın, "Dolgu ve botoks yaptırmak günah mı? Yaptırmadan yaşayamam" diyerek ünlü ilahiyatçıya merak ettiği soruyu yöneltti.

"ALLAH BİZİ GÜZEL YARATIYOR AMA..."

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Hatipoğlu, kadın konuğunun sorusuna "Allah bizi güzel yaratıyor ama biz kendimizi çirkinleştiriyoruz. Her yaşın bir güzelliği var. Yaşlanmak da güzel... Onun için Allah'ın yarattığı simayı bozmamakta fayda var" yanıtını verdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu anlar, izleyiciler arasında farklı yorumlara yol açtı.

Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
img

Kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı
img

Esad gitti ama yine de rahat durmuyor! Ülkeyi kan gölüne çevirdi
img

Ünlü çift oğullarını kucaklarına aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rangers'ın Fenerbahçe galibiyeti gündem oldu: Mourinho şaşkına döndü

Bütün ülke onu konuşuyor!
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Ece Gürel'in yarışma programına katıldığı ortaya çıktı! En büyük hayalini açıklamış

Yarışmaya katılmış! İşte Ece Gürel'in en büyük hayali
2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.