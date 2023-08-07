Kaan Yıldırım, daha önce Hande Erçel'le gittiği müzeye bu sefer de Pınar Deniz'le gitti

Geçtiğimiz sene Hande Erçel ile kısa süreli bir aşk yaşayan ve birlikte Londra'daki bir müzeye giden Kaan Yıldırım, bu sefer de aynı yere yeni sevgilisi Pınar Deniz'le gitti.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla gündeme gelen Kaan Yıldırım, geçtiğimiz sene Hande Erçel ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. İlişkilerinin başında Londra'ya giden ikili bir müzeye gitmişti. Yıldırım, aynı müzeye bu kez de yeni sevgilisi Pınar Deniz'i götürdü.

SEVGİLİLERİNİ AYNI MÜZEYE GÖTÜRDÜ

Bir süredir aşk yaşayan Deniz ve Yıldırım, projelerden arta kalan zamanlarını yurtdışında tatil yaparak geçiriyor. Daha önce Hande Erçel ile Londra'daki bir müzeye giden Kaan Yıldırım, aynı yere bu sefer de Pınar Deniz'le gitti. Tatilinden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Deniz, müzede çektiği fotoğrafı da paylaşmayı ihmal etmedi.

EVLİLİK TEKLİFİ İDDİASI

Öte yandan sevgilisiyle tatil yapan Pınar Deniz'in Instagram hesabından ağlayarak verdiği pozu "İşte öyle bir şey" yazarak paylaşmayı akıllara evlilik teklifi iddiasını getirdi. Oyuncudan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.