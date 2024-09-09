Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi

Jennifer Lopez ve Matt Damon, Toronto Film Festivali'nde dikkat çekici bir görüntü verdi. Lopez'in "Unstoppable" filminin gösteriminden sonra ikili, samimi bir sohbet ederken görüntülendi. Bu durum, Lopez'in Ben Affleck'ten boşanma sürecinde olması nedeniyle ilgi çekti.

55 yaşındaki Lopez ve 53 yaşındaki Damon, partinin özel bir köşesinde ciddi bir şekilde konuşurken görüldüler. Lopez, göz alıcı bir elbise giymiş ve bir ara elini Damon'ın eli üzerine koymuştu.

Damon ve Affleck'in 40 yıllık arkadaşlığı, durumu daha da ilginç kılıyor. Affleck, "Unstoppable" filminin yapımcısı olmasına rağmen, festivale katılmamayı tercih etti.

Kaynaklar, Lopez'in Affleck ile ilişkisini kurtarmak için çok çabaladığını, ancak başarılı olamadığını belirtiyor. Lopez'in, bu ilişkiyi "en büyük aşk hikayesi" olarak gördüğü, ancak sonunda hayal kırıklığına uğradığı söyleniyor.

Lopez, dördüncü evliliğinin sona ermesine rağmen profesyonel hayatına odaklanmış durumda. "Unstoppable" filminin tanıtımı için festivale katılmaktan mutlu olduğu ve filmin başarısı için çok çalıştığı belirtiliyor.